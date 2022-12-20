الأهلى يبحث عن استعادة الانتصارات أمام فاركو الليلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فاركو في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بعد البداية المثالية التي حقق فيها الفوز في أول ست مباريات قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام فيوتشر في الجولة الماضية.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، للعودة إلى طريق الانتصارات للحفاظ على الصدارة لمواصلة مشواره في البحث عن اللقب الغائب عن دولاب بطولات الأهلي منذ موسمين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2022-23 برصيد 19 نقطة مبتعدا بفارق نقطتين عن الزمالك الوصيف.

في المقابل يدخل فاركو بقيادة فنية جديدة بعد تولي إيهاب جلال القيادة خلفا للبرتغالي نونو ألميدا بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، حيث يحتل فاركو المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري برصيد سبع نقاط.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين قبل السفر إلى الإسكندرية، عرض فيها بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة فيوتشر.

وحذّر المدير الفني اللاعبين من أن الإدارة لن تكتفي أمام الأخطاء بالعقوبات المالية بل سيكون هناك عقوبات فنية أيضا خصوصا أن الأخطاء متكررة وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مع فريق بطل ينافس على كل الألقاب وأن أخطاء الموسم الماضي التي تسببت في خسارة بطولتي الدوري وكأس مصر بدأت تتكرر بنفس الأسلوب وهو التفريط في بعض النقاط خلال المباريات التي يخوضها الفريق مؤخرا.

وشدد كولر خلال حديثه على أن فاركو سيلعب بدوافع جديدة وحماس بعد تغيير المدير الفني وسيبذل كل لاعب أقصى جهد لديه لإثبات ذاته وهو ما يصعب علينا اللقاء ولا بد من حسم أي هجمة لصالحنا.

واستقر كولر على إجراء عدة تغييرات في تشكيلة الأهلي الأساسية أمام نادي فاركو، حيث يدرس الدفع باللاعب ياسر إبراهيم بجوار محمود متولي ليكون بديلا لمحمد عبدالمنعم الذي سيغيب عن هذا اللقاء بعد تراكم البطاقات الصفراء عقب حصوله على البطاقة الثالثة في اللقاء الماضي أمام فيوتشر.