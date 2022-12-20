الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة أمريكية: 75% من الآباء يستخدمون التكنولوجيا لتكملة تعليم أطفالهم

التكنولوجيا
التكنولوجيا

كشفت دراسة استقصائية امريكية، أن أكثر من ثلاثة أرباع الآباء يستخدمون التكنولوجيا لتكملة تعلم أطفالهم ويعترفون أن أبنائهم يتطورون بشكل أسرع بسبب التكنولوجيا.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الدراسة الاستقصائية شملت 2000 ولي أمر لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 سنوات أنهم يستخدمون التكنولوجيا لتكملة تعلم أطفالهم (59٪) والقراءة (41٪) وحتى لمساعدتهم قبل أن يكونوا في الفصل.

وذكرت الدراسة أنه في حين أن ربع الآباء (26٪) لا يستخدمون التكنولوجيا كأدوات تعليمية ، يعتقد 60٪ أن أطفالهم يتقدمون بشكل أسرع بسبب التكنولوجيا.

يعترف أكثر من أربعة من كل خمسة (82٪) بأنهم كانوا سيستفيدون من استخدام هذه الأدوات للتعلم عندما كانوا هم أنفسهم أصغر سناً.

- 71٪ من الآباء قد استخدموا بالفعل تطبيقًا تعليميًا لمساعدة أطفالهم

وقالت الصحيفة الأمريكية، أن الدراسة تم إجراؤها بواسطة OnePoll نيابة عن Duolingo ABC ، ​​وهو تطبيق لمحو الأمية للأطفال ، وكشفت النتائج أن 71٪ من الآباء قد استخدموا بالفعل تطبيقًا تعليميًا لمساعدة أطفالهم.

يقول ما يقرب من ثلاثة أرباع (74٪) إن التكنولوجيا تجعل الأبوة أقل إرهاقًا ويستخدم بعض الآباء التكنولوجيا لتعليم أطفالهم شيئًا جديدًا ، مثل لغة ثانية أو موسيقى (79٪).

وتسمح التكنولوجيا أيضًا للآباء بالحفاظ على واجباتهم مثل الرياضة والجداول الزمنية للنوادي (68٪) بالإضافة إلى وجبات الغداء والوجبات (68٪) منظمة، علاوة على التعلم التكميلي ، يستخدم الأطفال التكنولوجيا في الأنشطة الإبداعية (64٪) والدردشة المرئية مع العائلة والأصدقاء (67٪).

التكنولوجي الجداول الزمنية التكنولوجيا تكنولوجيا دراسة استقصائية صحيفة نيويورك بوست صحيفة نيويورك

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