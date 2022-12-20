الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 36 محضر تموين وصحة وأمن صناعى بحى غرب الإسكندرية

حملات تموينية بحي
حملات تموينية بحي غرب الإسكندرية

شن حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بنطاق الحي، بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، و تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وفي إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين ومراقبة الأسواق.  

استهدفت الحملة شوارع الأمير لؤلؤ، أم السلطان، أسعد، وتم فيها إزالة ورفع كافة الإشغالات والفروشات والتعديات.

وأسفرت الحملة عن غلق صيدلية وتحرير 36 محضرًا، وهم: «8 محاضر أمن صناعي، 7 محاضر تموين، 3 محاضر رصد بيئي حي، 2 محاضر رصد بيئي محافظة، 8 محاضر صحة، 7 محاضر شئون بيئة، وتم المرور على 3 صيدليات، وتحرير محضر لصيدلية لعدم وجود صيدلي، كما تم تحرير 7 إنذرات قوى عاملة والتحفظ على 30 إشغال متنوعة، وتحصيل غرامة فورية».

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي وإشعال الطريق والرقابة والرصد البيئي ورخص المحلات بالحي والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظةن وجهاز حماية المستهلك، والصرف الصحي.

ونوهت المهندسة سحر شعبان، بأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب، لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات تموينية بحي غرب الإسكندرية
حملات تموينية بحي غرب الإسكندرية
حملات تموينية بحي غرب الإسكندرية
حملات تموينية بحي غرب الإسكندرية
حملات تموينية بحي غرب الإسكندرية
حملات تموينية بحي غرب الإسكندرية
حي غرب الإسكندرية حملة مكبرة غلق صيدلية تحرير 36 محضر الرصد البيئي التفتيش الصيدلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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