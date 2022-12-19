الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مباحث طنطا تكثف جهودها لكشف أسباب إنهاء شاب لحياة تاجر بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

تكثف مباحث قسم ثان طنطا بمديرية التابعة لمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف أسباب قيام شاب بإنهاء حياة تاجر بطعنة نافذة في القلب باستخدام سلاح أبيض بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة بشارع بدائرة قسم ثان طنطا بالغربية وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابًا بجرح نافذ في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابتها إلى مستشفى وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى تحت تصرف.

على الفور، أمر العميد ياسر عبدالحميد مدير مباحث المديرية، الرائد بسام حشكل رئيس مباحث قسم ثان طنطا بالانتقال إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى "مجدي.ا" في العقد الثالث من العمر بطعنة نافذة في القلب على يد شاب عقب نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما. 

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط قسم ثان طنطا التابعة لمديرية أمن الغربية من القبض على المتهم، وجرى اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بمدينة طنطا تحت تصرف النيابة العامة بقسم ثان طنطا. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري علي المتوفى، واستدعاء شهود عيان الواقعة بشوارع قسم ثان طنطا وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

قسم ثان طنطا تكثف جهودها أسباب قيام محام حياة تاجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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