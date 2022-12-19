هشام إسماعيل: شخصية «فزاع» كانت سببًا فى شهرتى بنسبة 100%

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن تفاصيل حبه للفن، قائلا: إن عشقه له بدأ منذ مرحلة الجامعة وكان من قبل لديه ميول رياضية في فترة الثانوي.

ميول أخرى غير التمثيل

وأضاف خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لديه ميولا أخرى غير التمثيل وهي الكتابة وشارك في كتابة بعض الحلقات لأعمال فنية قد تم عرضها منها: "قهوة سادة"، و5 حلقات في كتابة "حلوة الدنيا سكر" و5 حلقات في "القبطان عزوز".

وأكد أن مسرحية "قهوة سادة"، كانت سببًا في شهرته هو وعدد من النجوم منهم محمد ثروت، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، لأن المسرحية كانت عملا مهما في الوسط الفني وحضرها كبار الممثلين والتقطوا النجوم من العرض.

وعن الشخصيات التي يتمنى تقديمها، قال: شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وشخصية "أبولهب"، لأن ليس لها مرجع وسيبتكر فيها.

كما تحدث عن شخصية "فزاع"، التي قدمها في مسلسل "الكبير أوي"، مؤكدًا أنه يعطيها 50% من نجاحه كممثل و100% من شهرته.