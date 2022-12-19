شيرين رضا: سعيدة بخوض تجربة «وبينا معاد» خارج السباق الرمضانى

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل "وبينا معاد"، معبرة: "سعيدة للغاية على خوض هذه التجربة خاصة أنها خارج الموسم الرمضاني، حيث يتميز بالغزارة الدرامية التي قد تؤدي إلى عدد مشاهدة عالية".

وبينا معاد

وأكدت شيرين رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القصة تدور حول أم مصرية لأربع فتيات وعاملة، قائلة: "المسلسل لايت لكن مش كوميدي، والقصة شبه أمهات كتيرة في مصر".

صداقة الأبناء

وأضافت في حديثها، أنها تسعى من خلال هذا الدور على توعية الأسر لتفعيل جانب الصداقة مع الأطفال منذ الصغر، مع البعد كل البعد على أن يكون عقاب الأبناء هو الضرب والتعدي عليهم.