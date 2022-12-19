الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شيرين رضا: سعيدة بخوض تجربة «وبينا معاد» خارج السباق الرمضانى

شيرين رضا
شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل "وبينا معاد"، معبرة: "سعيدة للغاية على خوض هذه التجربة خاصة أنها خارج الموسم الرمضاني، حيث يتميز بالغزارة الدرامية التي قد تؤدي إلى عدد مشاهدة عالية".

وبينا معاد

وأكدت شيرين رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القصة تدور حول أم مصرية لأربع فتيات وعاملة، قائلة: "المسلسل لايت لكن مش كوميدي، والقصة شبه أمهات كتيرة في مصر". 

صداقة الأبناء 

وأضافت في حديثها، أنها تسعى من خلال هذا الدور على توعية الأسر لتفعيل جانب الصداقة مع الأطفال منذ الصغر، مع البعد كل البعد على أن يكون عقاب الأبناء هو الضرب والتعدي عليهم.

وبينا معاد شيرين رضا السباق الدرامي الرمضاني مساء دى ام سى دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

«القباج» تشهد بروتوكول تعاون لتنمية وتطوير دور الأيتام

السيطرة على حريق مطعم بأحد المراكب النيلية بالمعادى

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو