الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يعرض 25 يناير.. طرح البرومو الدعائى لفيلم «المطاريد» (فيديو)

فيلم المطاريد
فيلم المطاريد

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “المطاريد” البرومو الدعائي الرسمي للعمل تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية.

 

ومن المقرر طرح فيلم “المطاريد” ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام وتحديدا في يوم 25 يناير المقبل، وتضمن البرومو الدعائي للعمل العديد من المواقف الكوميدية بين أبطال الفيلم.

 

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم، في إطار مشابه لأحداث فيلم 4-2-4 الذي عُرض في 1981، ولعب بطولته يونس شلبي.

 

فيلم المطاريد من بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمد محمود، محمود الليثي، محمود البزاوي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفلى غريب، حسن مالك، وعدد من ضيوف الشرف منهم إياد نصار في دور كوميدي جديد عليه، والعمل تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر سامي.

 

بهاء سلطان يقدم الأغنية الدعائية لفيلم المطاريد


وانتهى النجم بهاء سلطان الفترة الماضية من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" وهي من كلمات منة عدلى القيعى، ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتتناسب كلماتها وألحانها مع أحداث الفيلم.

 

 

وكان فيلم المطاريد من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال شهر أكتوبر الماضي ولكن قرر صناع الفيلم تأجيل طرحه بالسينمات إلى موسم إجازة منتصف العام 2023.

المطاريد العرض السينمائي فيلم “المطاريد” أحمد حاتم إياد نصار محمود الليثي

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وائل لطفي

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