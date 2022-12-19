الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ قانون لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا خسرت كثيرًا من معداتها بالحرب الأوكرانية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

قال جابريايل صوما، أستاذ القانون الدولي، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبيلاروسيا أخذت طابعًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أنه في 16 ديسمبر الجاري اجتمع بوتين مع أجهزة الأمن القومي الروسية وتم الاتفاق على أن يكون هناك ضلع لبيلاروسيا في الحرب على أوكرانيا.

بوتين سيطلب من بيلاروسيا الانضمام للحرب

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "ملف اليوم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بيلاروسيا مهمة وسيطلب منها بوتين المشاركة الفعلية في هذه الحرب، لأنه خلال الأسابيع الماضية أرسل مئات الشحنات لبيلاروسيا وزودها بالأسلحة مما يعني رغبته بأن يكون لها دور في هذه الحرب. 

وتابع، أن الحرب في أوكرانيا إذا لم يتم معالجتها فإنها قد تمتد لسنوات وهناك منحى سياسي يجب على الدول أن تتبعه حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أن روسيا خسرت الكثير من المعدات العسكرية ولم يعد لديها سوى عددًا قليلًا من الصواريخ البالستية لذلك ترغب في أن يكون له مراكز أخرى لصناعة السلاح مثل إيران لاستيراد الطائرات المسيرة، والصواريخ من كوريا الشمالية وهناك مصانع لصناعة الصواريخ في روسيا.

وأكد أن روسيا ترغب من الاستفادة بصناعة الأسلحة في بيلاروسيا لذا طلبت منها الانضمام للحرب.

أستاذ القانون الحرب أوكرانيا روسيا خسرت المعدات الصواريخ البلاستية بيلاروسيا

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