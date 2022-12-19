لا يفوتك هذا المساء| «التعليم» تُصدر ضوابط وضع أسئلة امتحانات نصف العام.. و«الأرصاد» تحذر من طقس الأسبوع المقبل

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

من الثلاثاء حتى الأحد.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأسبوع المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات الطقس بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر، وحتى الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، حيثُ من المتوقع أن تزداد فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا، وبالتالي تكون الأجواء مستقرة على مدار اليوم إلا من تساقط بعض الأمطار على السواحل الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار قد تكون ثقيلة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، فضلاً عن انخفاض درجات الحرارة والرؤية الأفقية على الطرق بسبب انتشار الشبورة المائية، ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنــــــــا.

«الأسوأ في التاريخ».. ماذا قالت شقيقة كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2022؟

لم يكن كريستيانو رونالدو، يريد أن ينهي مسيرته الرياضية بفقدان أخر كأس عالم له على الإطلاق، فهذا الفتى العشريني «كُروي» والثلاثيني «عمرًا»، أراد أن يواصل حلمه في مونديال قطر 2022، دون أن يفيق من كابوس الهزيمة ثُمَّ الخروج نهائيًا من دور ربع النهائي.

بكاء الدون، سُطر في عناوين الصُحف، وكاد أن ينهي قلوب البعض من محبيه؛ فبمجرد خروج منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، سالت دموع اللاعب الأسطورة رونالدو على أرض ملعب لوسيل، بينما نقلت لنا الكاميرات كيف كان يبكي، وبشدَّة، ومن ناحيه أُخرى رأينا المواساة من اللاعبين والمشجعين له. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنــــــــا.

6 توصيات.. «التعليم» تُصدر ضوابط وضع أسئلة امتحانات نصف العام الدراسى «2022-2023»

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، خطابًا يحتوي على تعليماتها بخصوص واضعي أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023.

«الدستور» حصل على نسخة من الخطاب، نرصد تفاصيله في السطور التالية.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنــــــــا.

انخفاض جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاضا تأثرا بالبورصات العالمية.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك انخفاض في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة ل الدستور أنه لا يوجد وقف للتداول وما ينشر بشأن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أنه في حالة ارتباك الأسعار يكون وقف التداول لحظي ويعاود مرة أخرى.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنــــــــا.

حصاد المونديال.. الأسوأ في بطولة كأس العالم 2022 بقطر

أُسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.. تلك البطولة التي أسرت قلوبنا جميعًا حتى النهاية، ليس فقط لأنها أُقيمت للمرة الأولى في بلد عربي، بل بسبب قوتها أيضًا.

تُوج منتخب الأرجنتين بطلًا للمونديال للمرة الثالثة في تاريخه.. أخيرًا “خضعت لـ ميسي”، بالانتصار بركلات الترجيح على حساب فرنسا، ليفرح الأرجنتينيون وعشاقهم وعشاق ليو. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنــــــــا.

رئيس الوزراء: التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الإثنين؛ بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه فى ضوء الظروف غير المسبوقة التى يمر بها مختلف دول العالم أجمع، ومصر من بينها، فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التى يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنــــــــا.