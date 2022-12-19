حصاد المونديال.. الأسوأ في بطولة كأس العالم 2022 بقطر

أُسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.. تلك البطولة التي أسرت قلوبنا جميعًا حتى النهاية، ليس فقط لأنها أُقيمت للمرة الأولى في بلد عربي، بل بسبب قوتها أيضًا.

تُوج منتخب الأرجنتين بطلًا للمونديال للمرة الثالثة في تاريخه.. أخيرًا “خضعت لـ ميسي”، بالانتصار بركلات الترجيح على حساب فرنسا، ليفرح الأرجنتينيون وعشاقهم وعشاق ليو.

64 مباراة أُقيمت، 172 هدفًا تم تسجيلهم بواقع 2.69 هدفًا في كل مباراة، والفائز في الأخير ليس منتخب الأرجنتين فقط، بل كل مُشجعي كرة القدم حول العالم.

وفي هذا التقرير، نستعرض الأسوأ في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

التشكيل الأسوأ في كأس العالم 2022

في حراسة المرمى: البرتغالي ديجو كوستا

خط الدفاع: البولندي مات كاش، والإيراني كنعاني والقطري خوخي بوعلام والبلجيكي يانيك كاراسكو.

خط الوسط: البولندي زيلينسكي، السنغالي كريبل دياتا والدنماركي سكوف أولسن، الكوستاريكي كونتريراس

خط الهجوم: الويلزي جاريث بيل، البلجيكي روميلو لوكاكو.

اللاعب الأسوأ

تصدرها العديد من اللاعبين الذين لم يقدموا أداء كان المنتظر منهم على رأسهم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال والذي ودع في دور ربع النهائي على يد المغرب.

بجانب رونالدو يأتي ثنائي بلجيكا روميلو لوكاكو وإيدين هازارد، وأيضًا ثنائي دفاع منتخب فرنسا رافائيل فاران وجويل كوندي رغم حصد الوصيف إلا أنهم ظهروا بمستوى متواضع في البطولة.

لثنائي آخر على عكس التوقعات لم يظهر مثلما ظهروا مع ناديهم برشلونة الإسباني وهم رافينيا وعثمان ديمبيلي بعد أن تألقا قبل مونديال قطر مع البارسا لكنهما ظهرا بمستوى منخفض للغاية في البطولة.

المدرب الأسوأ

يحجز تيتي وفيرناندو سانتوس مدربي منتخبي البرازيل والبرتغال مكانهما ضمن الأسوأ في مونديال قطر بعدما ودع منتخبا بلديهما واللذان كانا من المرشحين لنيل اللقب من ربع النهائي.

ورغم فوز الفريقان في بداية مشوارهم بالبطولة إلا أنهما تلقيا الخسارة على يد كوريا الجنوبية والكاميرون في المجموعات ثم فازا فوزا خادعا على سويسرا وكوريا بثمن النهائي ثم الوداع على يد المغرب وكرواتيا.

الحارس الأسوأ

يتقاسمها دييجو كوستا حارس مرمى البرتغال والتي تلقت شباكه 6 أهداف كما إنه لم يظهر بمستوى كبير بعدما اعتمد عليه أساسيًا سانتوس لأول مرة مع المنتخب.

وأيضًا ميلان بورخان حارس مرمى كندا الذي تلقت شباكه 7 أهداف في أول 3 مواجهات وودع منتخب بلاده البطولة من دور المجموعات.

المباراة الأسوأ

تحجز مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في دور المجموعات والأولى للفريقان في بداية مشوارهم بالمسابقة أسوأ مواجهة في المونديال بعدما انتهت بالتعادل السلبي.