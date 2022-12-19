الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 توصيات.. «التعليم» تُصدر ضوابط وضع أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي «2022-2023»

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، خطابًا يحتوي على تعليماتها بخصوص واضعي أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي 2022/2023.

«الدستور» حصل على نسخة من الخطاب، نرصد تفاصيله في السطور التالية..

1- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

2- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

3- الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة.

4- تتناول أسئلة امتحان كل مادة ما تمت دراسته من منهج الفصل الدراسي الأول فقط.

5- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

6- ضرورة أن تكون أسئلة الامتحان خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.

وفي سياق متصل، أرسلت الوزارة خطابًا لمديري المديريات بشأن آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي مقرر لها أن تكون في الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.

ونص الخطاب، على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالي:

- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.

التربية والتعليم والتعليم الفني أسئلة امتحانات التطوير التكنولوجي الثاني الثانوي الدراسي الأول

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