انخفاض جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاضا تأثرا بالبورصات العالمية.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك انخفاض في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة ل الدستور أنه لا يوجد وقف للتداول وما ينشر بشأن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أنه في حالة ارتباك الأسعار يكون وقف التداول لحظي ويعاود مرة أخرى.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أسعار الذهب الآن وهي كالآتي:

عيار ١٨ سجل نحو ١٤٣٥ جنيها

عيار ٢١ سجل نحو ١٦٧٥ جنيها

عيار ٢٤ سجل نحو ١٩١٤ جنيها

سعر الجنيه الذهب ١٣٤٠٠ جنيه



١٧٩٧ دولارا للأونصة.