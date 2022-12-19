بالأسماء.. الفائزون في مسابقة معرض «أعياد بلدنا» بمتحف محمد ناجي

يفتتح متحف محمد ناجي معرض مسابقة "أعياد بلدنا" في دورتها الرابعة، وذلك في الواحدة من مساء الخميس المقبل.

وقالت أماني الحناوي، القائم بأعمال مدير متحف محمد ناجي فى بيان اليوم، إن المسابقة تقام بشكل سنوي في مجالي الرسم والتصوير، وتقدم لها هذا العام نحو 370 مشاركا في مختلف الفئات العمرية للمسابقة وهى من 6 إلى 9 سنوات - من 10 - 13 سنة - من 14 إلى 17 سنة - من 18 إلى 21 سنة، وفئة ذوي الهمم (كل الأعمار)، وتم اختيار 260 عملاً سيتم تكريم أصحابها بجانب الفائزين.

وتتوزع جوائز المسابقة إلى 3 جوائز لكل فئة كالتالي: مركز أول 1500ج، مركز ثاني 1000ج، مركز ثالث 500 جنيه، ويتم اختيار الفائزين وفقاً لرؤية لجنة التحكيم المشكلة من اساتذة متخصصين من كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية، والتي ضمت دكتور نبيل عبد السلام استاذ النقد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، دكتور مراد محمود محمد استاذ التصوير كلية الفنون الجميلة، دكتور إيهاب أحمد كشكوشه مدرس بكلية الفنون الجميلة، دكتورة ماهيناز ماهر وهيب مدير متحف محمد ناجي، بتسام محمد محمد أمينة المتحف، هاجر نبيل منسق المعرض ومشرف النشاط الثقافي.

وجاء إعلان أسماء الفائزين: المرحلة العمرية (من 6 : 9 سنوات) كرمة تامر فؤاد الدمرداش وكنزي تامر فؤاد الدمرداش، الأولى مناصفة كل من شمس الدين عمر، أحمد علي المركز الثاني كل من نور محمود صلاح ، حمزة خالد عبدالمنعم، الثالث مناصفة في المرحلة العمرية من (10-13 سنة) حبيبة خالد رجب (الجائزة الأولى)، خديجة عماد محي الدين (الثانية)، فاطمة إسماعيل أحمد (الثالثة).

كما فازت فى المرحلة العمرية (من 14 - 17 سنة) حبيبة وائل الجزار (الأولى)، ندى محمود رضوان بدران، رحاب عمرو محمد عبد اللطيف (الثانية مناصفة)، سلمى عبدالرحمن الأمير (الثالثة)، المرحله العمرية (من 18 - 21 سنة) إسراء سمير محمد عويضة (الأولى)، ندى محمد سمير أحمد راجح (الثانية)، مروة أشرف سيد راغب (الثالثة)، فئة ذوي الهمم جاءت ملك أحمد الشناوي (المركز الأول)، إسراء سعيد أحمد محمد (المركز الثاني)، علي نور علي نور (المركز الثالث).