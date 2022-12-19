خبير سياحي: نتوقع شتاء أكثر استقبالًا للسياح هذا العام

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن تدشين مركز التراث ومهرجان الطعام ومعرض للحرف اليدوية بالأقصر يساعد في إيصال رسالة للعالم بأهمية الفلكلور الخاص بكل مدينة داخل مصر ما يساهم في التعريف الثقافي لكل محافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المهرجان يشكل شيئًا هامًا جدًا لتعريف المصري بأهمية التراث الخاص بالمحافظات، لأن لدينا تراث وعادات وتقاليد وكل هذا لا بد أن يعرفه كل سائح.

الدولة تهتم بالتراث خلال الفترة الأخيرة

وأشار الخبير السياحي إلى أن الدولة تهتم بالتراث خلال الفترة الأخيرة ووضعته على الأجندة السياحية، كما تم إضافة كل من سوهاج، والعلمين، ومرسى مطروح، ومرسى علم، وحلايب وشلاتين، على أجندة السياحة المصرية، والتسويق للمعالم السياحية اختلف ولم يعد هناك اعتماد على أسواق دون أخرى.

وأكد أن كل محافظة تختلف في اهتمامها السياحي عن الأخرى، فالبالون لا يتواجد سوى في الأقصر، والطبيعة الخلابة في سيوة والواحات، والمنطقة الخضراء في شرم الشيخ، مشيرًا نتوقع شتاء أكثر استقبالًا للسياح هذا العام.