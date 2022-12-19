«ستر وعافية» بالأقصر.. انطلاق قطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى لدعم المواطنين (فيديو)

انطلقت قوافل ستر وعافية الـ 14 والـ15 بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، والتي تستهدف من خلالها أكثر من 35 ألف مواطن.

تمكين الأسر بالصعيد

وتطوع للقافلة أكثر من 2000 مواطن وموظف لتنظيم "ستر وعافية" والوصول إلى من يستحق الدعم والمساعدة، عبر فضائية "إكسترا نيوز".

ستر وعافية لخدمة المواطن

وشملت القافلة الكثير من برامج الدعم ومنها توزيع اللحوم والكراتين الغذائية، توزيع البطاطين، وخدمات الكشف الطبي، وقياس النظر وتجهيز نظارات طبية للمستفيدين، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتمويل المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لتمكين الأسر الفقيرة.