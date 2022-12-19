الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر يدعو إلى تبنى استراتيجية قومية لإحياء اللغة العربية ونشرها والحفاظ عليها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
  • رئيس اتحاد المجامع اللغوية العربية والأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة يهديان شيخ الأزهر نسخة خاصة من المعجم التاريخي للغة العربية
  • شيخ الأزهر يدعو إلى تبني استراتيجية قومية لإحياء اللغة العربية ونشرها والحفاظ عليها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر، الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، والدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، لإهداء فضيلته نسخة خاصة من المعجم التاريخي للغة العربية، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبدالحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأ.د مأمون عبدالحليم، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة.  

واستعرض الدكتور حسن الشافعي والدكتور المستغانمي لشيخ الأزهر؛ مراحل إعداد المعجم التاريخي للغة العربية، التي تناولت الجمع والتحرير والتدوين، وتحديد المنهج واختيار المحررين النابغين وتدريبهم، وبناء المدونة الرقمية لتحرير المادة المعجمية، مشيرين إلى أن العمل على المعجم استغرق عدة سنوات.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره كل الجهود التي تقوم على خدمة علوم اللغة العربية والحفاظ عليها وتنميتها في قلوب وعقول الشباب والنشء، مقدرا تلك الجهود التي بُذلت لإخراج المعجم التاريخي باللغة العربية، مقدما الشكر لكل من شارك في هذا الجهد العلمي الذي لا يقدر بثمن، مؤكدا ضرورة إتاحته في الجامعات والمدارس للأساتذة والباحثين المتخصصين للاطلاع عليه والاستفادة منه.

وتناول اللقاء؛ الحديث عن اللغة العربية وتاريخها وجمالها، ومواطن قوتها، وتأثيرها في النفوس، وكبار أعلام الكتاب العرب، وتراثهم الفكري والثقافي، مؤكدين ضرورة وضع استراتيجية قومية لإحياء اللغة العربية والحفاظ عليها، وتبني نشرها وتعليمها، وتفعيل استخدامها وتداولها في المجتمعات العربية.

هيئة كبار العلماء بالأزهر إحياء اللغة العربية الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مشيخة الأزهر الدكتور حسن الشافعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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