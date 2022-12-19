ننشر لكم رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي 2023، حيث يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن استمارة الثانوية العامة 2023.

وفى هذا السياق، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعلومات التفاصيل الكاملة حول استمارة الثانوية العامة 2023.

الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الإمتحانات وقالت عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية:

الصف الثالث الاعدادي.

الصف الثانى الثانوى.

الصف الأول الثانوى.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى، أنه لكى تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الالكتروني المدرسى الخاص بك إذا لم يكن لديك بريدك الالكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الالكتروني المدرسى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الرابط الخاص بتسجيل الاستمارة من هنا.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا قلق من الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة المقبلة والتى من المقرر عقدها فى 10 يونيو المقبل، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاسئلة المقالية فى الرياضيات ستكون عبارة عن معطيات ومطلوب وأيضًا تطبيق النظريات التى حصل عليها الطالب فى شكل خطوات.

وأشارت المصادر عن امتحانات الثانوية العامة 2023، إلى أن الاسئلة فى المواد الفلسفية ستكون عبارة عن حديث عن أحد الفلاسفة أو العلماء مؤكدًا أن الاسئلة المقالية فى سياقها لم تتغير وستكون مثل سنوات الثانوية العامة التى كان معتاد عليها الطلاب قديمًا.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تستعد للإعلان عن نموذج من شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 وسيكون ذلك فى الفصل الدراسي الثاني حتى يكون الطالب على علم بشكل الاسئلة وطبيعتها ويستطيع التعامل معها.