يرغب أولياء الأمور في معرفة أخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية 2023 للشهادة الإعدادية المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث وجهت الطلاب بضرورة إنشاء حساب مدرسي موحد عبر منصة 365 الإلكترونية والخاص بكل طالب لتسجيل بياناته تحت إشراف ولي الأمر.

أخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية 2023 للشهادة الإعدادية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب بضرورة تسجيل بيانات الطلاب في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للفصلين الأول والثاني وذلك خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر 2022 حيث يدخل كل طالب بياناته الشخصية وبيانات ولي أمره وبيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية وبيانات التعليم السابق للطالب.

ويتم تحميل كافة الأوراق المطلوبة للاستمارة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي ( إيصال المصروفات للعام الدراسي الجاري 2022-2023 و 3 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 و إيصال رسوم التقدم للامتحانات بمبلغ 158 جنيه و طابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل وتنمية المشروعات التعليمية).

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022-2023

يمكن من خلال خطوات إلكترونية بسيطة عبر موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال رابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل استمارة الامتحانات.

تحديد الفرقة الدراسية (الشهادة الإعدادية، الأول الثانوي، الثاني الثانوي).

إدخال بيانات الطالب الراغب في دخول الامتحانات بدقة من واقع شهادة الميلاد.

كتابة بيانات الطالب في المراحل الدراسية السابقة.

تحميل أوراق الطالب المطلوبة للاستمارة.

الضغط على كلمة حفظ.

طباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة المقيد بها الطالب عقب توقيع ولي الأمر عليها.

أوراق استمارة الشهادة الإعدادية 2023

يوم 22 ديسمبر آخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية 2023 للشهادة الإعدادية والتي تتكون من 3 أوراق رئيسية هم:-

الأولى : بطاقة تحقيق الشخصية وتذكرة إخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء.

الثانية: استمارة الشهادة الإعدادية للتقديم للامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

الثالثة: وضع بيانات الامتحانات السابقة للطالب بتوقيع ولي الأمر.

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