رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات نهاية العام الدراسي “2022-2023”، وحددت الرسوم والمستندات المطلوبة لتحرير الاستمارة الإلكترونية وطباعتها لتقديمها إلى المدارس الثانوية ضمن استعدادات للامتحانات.

موعد بدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وحددت "التربية والتعليم" يوم 26 ديسمبر 2022 موعدًا لبدء مرحلة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب.

ومن المقرر، بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد غير المضافة إلى المجموعة وهي "التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء"، يوم 10 يونيو المقبل، ويعقبها امتحانات المواد الأساسية، وتستمر لنحو شهر، وفقا للخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023 والرسوم الواجب سدادها من قبل الطلاب لدخول الامتحانات عبر السطور التالية:-

سداد 210 جنيه في مكاتب البريد كرسوم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية، وتقديم إيصال الدفع

بالنسبة لدخول الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة، يسدد الطالب رسوم 410 في مكاتب البريد وتقديم إيصال الدفع.

تسجيل الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

تعبئة البيانات المطلوبة في استمارة الثانوية العامة 2023 على أن يراعي الطالب ما يلي:-

كتابة اسمه جيدا كما هو مدون بشهادة الميلاد. تسجيل الشعبة واللغة الثانية والديانة. مراجعة مواد التخصص في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونيا التأكد من أن عنوان الطالب المدون في استمارة الثانوية العامة 2023 هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية تقديم صورة للطالب بمقاس 4×6 مراجعة بيانات طالب 3 ثانوي المدونة على استمارة الثانوية العامة وتكون خالية من وجود أي أخطاء.