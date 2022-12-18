موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 التي تبدأ في 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

و تمهيدا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2023 تطلق وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم في الإثنين الموافق 26 من شهر ديسمبر الجارى.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023

وجاءت خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 كما أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالى:

- يجب على طلاب الثانوية العامة 2023 تسديد رسوم دخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية

- يجب على الطالب الذي يرغب في التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي مرتين الثالثة والرابعة تسديد رسوم تبلغ قيمتها 410 جنيه

- يتم تسديد هذه رسوم امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيا

- تتيح وزارة التربية والتعليم الموقع الإلكتروني المعد لذلك من أجل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، والتي يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

- بعد تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023 يتوجه الطالب إلى طباعتها

- يجب على طالب 3 ثانوي مراجعة اسمه جيدا كما هو مدون بشهادة الميلاد في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 .

- تسجيل الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة استمارة الصف الثالث الثانوي 2023 .

- يجب على الطالب مراجعة مواد التخصص في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونيا

- تقديم صورة للطالب بمقاس 4*6

- يجب التأكد من أن عنوان الطالب المدون في استمارة الثانوية العامة 2023 هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية

- مراجعة بيانات طالب 3 ثانوي المدونة على استمارة الثانوية العامة وتكون خالية من وجود أي أخطاء

- في حالة وجود خطأ في بيانات الاستمارة يجب على الطالب التوجه فورا إلى المدرسة لتعديلها

- تكون طباعة استمارة الثانوية العامة 2023 مسؤولية الطالب وولي أمره وإذا وجد خطأ يجب عليه التوجه إلى حجرة الإرشاد التعليمي بالمدرسة لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة