مصادر لـ«الدستور» تكشف الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا قلق من الاسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة المقبلة والتي من المقرر عقدها في 10 يونيو المقبل.

وأضافت المصادر خلال تصريحات خاصة أن الأسئلة المقالية في الرياضيات ستكون عبارة عن معطيات ومطلوب وأيضًا تطبيق النظريات التي حصل عليها الطالب في شكل خطوات.

أشارت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة أن الأسئلة فى المواد الفلسفية ستكون عبارة عن حديث عن أحد الفلاسفة أو العلماء، مؤكدًا أن الاسئلة المقالية في سياقها لم تتغير وستكون مثل سنوات الثانوية العامة التي كان معتاد عليها الطلاب قديمًا.

أشار المصدر إلى أن الوزارة تستعد للإعلان عن نموذج من شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 وسيكون ذلك فى الفصل الدراسي الثاني حتى يكون الطالب على علم بشكل الاسئلة وطبيعتها ويستطيع التعامل معها.

وعن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى يقول المصدر أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون على مستوى الإدارة التعليمية على أن يكون جزء إلكتروني وجزء ورقي مثل العام الماضي، وستكون كل إدارة تعليمية مسئولة عن امتحاناتها وما يحدث فيها.

بينما كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص أنه حاليًا تستمر الوزارة فى تدريب المعلمين على فن صياغة الاسئلة والمفردات الاختبارية حتى يكونوا مستعدين لامتحانات الصف الثالث الثانوي والآن قد أصبح عندهم القدرة على وضع الامتحانات بالشكل الجديد والتعامل معها.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو المقبل.