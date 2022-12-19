الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة تنظم يومًا حقليًا حول انتخاب الهجن الجديدة من الطماطم المحلية

يوم حقلي
يوم حقلي

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف العام على البرنامج القومي لإنتاج التقاوي- بتنظيم أيام حقلية، حيث أقيم اليوم الاثنين الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ يوم حقلي بعنوان «انتخاب الهجن الجديدة من الطماطم المحلية الجديدة».

وفي هذا السياق، قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، باستعرض الهجن الجديدة لمحصول الطماطم بالبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بمحطة بحوث قها بالقليوبية.

وقام الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بزيارة تفقدية للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي بمحطة بحوث قها بالقليوبية، يرافقه الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين، والدكتور ألفونس جريس وكيل معهد البساتين للإنتاج ورئيس البرنامج الوطني لإنتاج الطماطم، والدكتور رمضان محمد وكيل معهد البساتين للإرشاد والتدريب، والدكتور وهبة الجزار رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، والدكتور أحمد عظام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة لإنتاج التقاوي، وممثلو الشركات المتخصصة في إنتاج البذور من الطماطم، والدكتورة انتصار مصطفى إسماعيل نائب رئيس البرنامج الوطني لإنتاج الطماطم، وجاءت تلك الزيارة للتعرف على الهجن الجديدة لمحصول الطماطم.

 كما تفقد رئيس المركز الصوب الخاصة بمحصول الطماطم، وتم التعرف على أفضل الهجن الجديدة من حيث الإنتاج وصفات الجودة من حيث الشكل والصلابة واللون الأحمر الداكن والمتحملة للإصابات الفيروسية والمرضية، كما أشاد رئيس المركز بالهجن الجديدة التي قام باستنباطها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وبالجهد المبذول من أجل إنتاج هجن جديدة تلبي متطلبات الشعب المصري، والتي تساعد في تقليل الفجوة الاستيرادية.

الزراعة تنظم يوم حقلي حول انتخاب الهجن الجديدة الطماطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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