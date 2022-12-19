القوى العاملة: 120 فرصة عمل متاحة للشباب بالإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توفير 120 فرصة عمل للذكور والإناث، من خلال 3 شركات في القطاع الخاص.

وأوضح مدحت الغمرواي مدير المديرية، أن فرص العمل تتمثل في 100 ضابط أمن من الذكور، مؤهل عال أو متوسط، ويترواح السن بين 18 و48 عامًا، و10 سائقين من الذكور مؤهل متوسط ، والسن من 30 الى 40 عامًا، فضلًا عن 10 عمال نظافة من الذكور والإناث بدون مؤهل، والسن من 25 الى 35 عامًا.

وأشار الغمراوي، إلى أن الوظائف تشمل تأمينًا صحيًا واجتماعيًا، منوهًا إلى أنه على الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص التوجه الى إدارة بحوث العمالة، بمبنى مديرية القوى العاملة، شارع الدكتور سيد فهمي، من مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء، سموحة.

وكانت قد أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، عن بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بدورة تدريبية مجانًا على مهن التفصيل والحياكة وصيانة المحمول والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل وعنوانه خلف سوق الجملة ـ بجوار المعهد الديني.

وأوضح حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم فتح باب القبول على البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من سن 18 لـ45 سنة على 3 مهن تحتاجها سوق العمل وعلى الراغبين التقدم من خلال اللينك التالي:

https://bit.ly/3W8jXWq

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة، أنه يمكن للراغبين في الحصول على فرص التدريب من خلال التوجه إلى مقر مركز التدريب المهني، أو الدخول على رابط جروب الواتس أب الخاص بمركز التدريب

https://chat.whatsapp.com/CrXXr0fqZBf52dXsmOJJUv، كما يمكن التقديم من خلال إدارة التدريب المهني بديوان المديرية.