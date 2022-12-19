الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: 120 فرصة عمل متاحة للشباب بالإسكندرية

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توفير 120 فرصة عمل للذكور والإناث، من خلال 3 شركات في القطاع الخاص.

وأوضح مدحت الغمرواي مدير المديرية، أن فرص العمل تتمثل في 100 ضابط أمن من الذكور، مؤهل عال أو متوسط، ويترواح السن بين 18 و48 عامًا، و10 سائقين من الذكور مؤهل متوسط ، والسن من 30 الى 40 عامًا، فضلًا عن 10 عمال نظافة من الذكور والإناث بدون مؤهل، والسن من 25 الى 35 عامًا.
وأشار الغمراوي، إلى أن الوظائف تشمل تأمينًا صحيًا واجتماعيًا، منوهًا إلى أنه على الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص التوجه الى إدارة بحوث العمالة، بمبنى مديرية القوى العاملة، شارع الدكتور سيد فهمي، من مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء، سموحة.

وكانت قد أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، عن بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بدورة تدريبية مجانًا على مهن التفصيل والحياكة وصيانة المحمول والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل وعنوانه خلف سوق الجملة ـ بجوار المعهد الديني. 

وأوضح حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم فتح باب القبول على البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من سن 18 لـ45 سنة على 3 مهن تحتاجها سوق العمل وعلى الراغبين التقدم من خلال اللينك التالي: 
https://bit.ly/3W8jXWq

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة، أنه يمكن للراغبين في الحصول على فرص التدريب من خلال التوجه إلى مقر مركز التدريب المهني، أو الدخول على رابط جروب الواتس أب الخاص بمركز التدريب 

https://chat.whatsapp.com/CrXXr0fqZBf52dXsmOJJUv، كما يمكن التقديم من خلال إدارة التدريب المهني بديوان المديرية.

فرصة عمل
فرصة عمل
القوى العاملة فرصة عمل القطاع الخاص عمال نظافة وظائف نقابة الأطباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

موعد بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة

مصرع مسن وحفيده انهار عليهما حائط في منشأة القناطر

نيويورك تايمز: مسار سيناء يضع مصر فى صدارة خريطة السياحة بالشرق الأوسط

الزحف المُربح.. «الدستور» ترصد عالم تجارة الأبراص في مصر (تحقيق)

«التموين» تصدر تشكيل واختصاصات لجنة إدارة مشروع تطوير ورش ومصانع المشغولات الذهبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو