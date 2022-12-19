الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شحن 40 ألف طن من خام الكلنكر و 42800 طن ملح إلى الأسواق الخارجية عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

ميناء شرق بورسعيد
ميناء شرق بورسعيد الجديدة

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة OCTONAUT القادمة من تركيا  بحمولة 11570 طن من مادة الإيثيلين والتي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد،وذلك في إطار رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير الموانئ التابعة لها لاستقبال أجيال السفن العملاقة، وتعزيز تنافسيتها.

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الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعتبر الثالثة التى يستقبلها الرصيف بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره  حيث استقبل السفينة  ORCHID MEDEIRA التى قامت بتفريغ 4028 طن من مادة  الايثلين بمحطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ، السفينة STOLT ENDURANCE التى قامت بتفريغ 5100 طن من مادة الايثلين , سوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى السعودية.

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 كما استقبل  الميناء  السفينة NEZHA  القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 4090  طن رخام بالميناء.

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وأضاف البيان أن الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا فى حركة السفن وتصدير البضائع العامة الى الأسواق الخارجية  فقد استقبلت السفينة MEGHNA  القادمة من جبل طارق  بحمولة 31877  طن وذلك لشحن 40 الف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار  .

كما استقبل الميناء السفينة BELISLAND  القادمة من ميناء الإسكندرية بحمولة 34773  طن وذلك لشحن 40 الف طن ملح مغسول إلى غانا حيث يستخدم فى العمليات الصناعية للبتروكيماويات .

كما وصل الميناء السفينة MIRVARI القادمة من بيروت بحمولة 2265 طن  وذلك لشحن 2800  طن  ملح الى مولدوفا  حيث تعتبر دول شرق اوروبا المستورد الاول للملح وذلك لاذابة الجليد فى فصل الشتاء .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن  وتسريع عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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100 طن إسكندرية اقتصادي الـ الاقتصادية لقناة السويس البضائع العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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