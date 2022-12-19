الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خريطة حفلات رأس السنة 2023 وأبرز الفنانين المشاركين

حفلات رأس السنة 2023
حفلات رأس السنة 2023

أيام قليلة تفصلنا عن يوم رأس السنة، وتبدأ حفلات رأس السنة 2023 للاحتفال بالعام الجديد، ويترقب الجمهور مع اقتراب العام القادم خريطة الحفلات  وأبرز الفنانين المشاركين، لرؤية الأحباب من نجوم الفن والغناء، يحتفل الملايين من الناس بالكريسماس، بالمشاركة في الحفلات والمهرجانات التي ستقيمها الفنادق الكبرى، والهيئات الحكومية.

خريطة حفلات رأس السنة 2023

وننشر "الدستور"  أبرز النجوم المشاركين بحفلات رأس السنة 2023.

وبشغف كبير، يترقب الناس سوق الحفلات لموسم 2023، لاسيما وأنه يأتي عقب فترة كساد استمرت لمدة عامين، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الذي قد أجبر الشعوب على البقاء بالمنزل، وبنظرة سريعة يكون على الساحة الفنية، ويتبين أن العام الجديد سوف يشهد اختلافا واضحا للحفلات من حيث العدد، ومن حيث شريحة النجوم.

ومن أبرز الحفلات التي قد تم الإعلان عنها حفل النجم التونسي المبدع صابر الرباعي، ولاسيما أن من ابدأ إقامته في يوم 25 ديسمبر الحالي على مسرح المنارة في منطقة التجمع الخامس ، وتتراوح أسعار التذكرة من ما بين 600 جنيها إلى 1500 جنيه.

أبرز الفنانين المشاركين في حفلات رأس السنة 2023

وتشارك الراقصة دينا لأول مرة في حفلات رأس السنة 2023، وذلك من خلال حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى، وذلك قبل ليلة رأس السنة بيوم  حيث تحيه في 30 ديسمبر المقبل.

ويستعد كلا من النجمة هيفاء وهبي بالتعاون مع النجم المطرب سعد لمجرد والنجم نادر العطاط، للقيام بإحياء حفل غنائي من ضمن حفلات النجوم برأس السنة 2023، وذلك يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي، ومن المقرر اقامته بدولة بيروت.

بينما سيشارك المطرب رامي صبري بحفلات رأس السنة 2023، يوم السبت 31 من شهر ديسمبر الحالي.

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مطرب المهرجانات والنجوم الشعبية بحفلات رأس السنة 2023

ومن الجدير بالذكر أن يشارك في حفلات رأس السنة لعام 2022، عدد من مطربي المهرجانات ومن النجوم الشعبيين، ومنهم المطرب عمر كمال، لكي يستعد لإحياء حفل غنائي بليلة رأس السنة في لبنان.

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وائل لطفي

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