عرض مسرحية «ياما فى الجراب يا حاوى» فى ليلة رأس السنة

يستأنف فريق عمل وصناع العرض المسرحي “ياما في الجراب يا حاوي” الذي يلعب بطولته الفنان يحيى الفخراني عروضه وذلك في يوم 24 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يستمر عرض العرض المسرحي “ياما في الجراب يا حاوي” حتى ليلة رأس السنة 2023 الموافقة 31 ديسمبر الجاري والذي يقام على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

أسعار تذاكر مسرحية ياما في الجراب ياحاوي

طرحت الجهة المنتجة للمسرحية التذاكر للجمهور على 7 فئات وجاء سعر الفئة الأولى بمبلغ 1200 جنيه مصري، والفئة الثانية بمبلغ 800 جنيه مصريا والفئة الثالثة بمبلغ 600 جنيه مصري، والفئة الرابعة بمبلغ 400 جنيه مصري، والفئة الخامسة بمبلغ 320 جنيها مصريا، والفئة السادسة بمبلغ 240 جنيهًا مصريًا، والفئة السابعة والأخيرة بمبلغ 160 جنيهًا مصريا.

أبطال وصناع مسرحية ياما في الجراب ياحاوي

المسرحية بطولة نجمي الغناء الشابين محمد الشرنوبي وكارمن سليمان ونجوم المسرح شريف الدسوقي وهشام إسماعيل وسما إبراهيم ولبنى ونس وعلاء قوقة ومحمد التاجي وناصر سيف ورضا إدريس.

قصة وأحداث مسرحية ياما في الجراب ياحاوي

تدور في أجواء قصص ألف ليلة وليلة الساحرة والخيالية الغامضة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" ومن إخراج مجدي الهواري.

يتم تقديمها بمواصفات عالمية في الأزياء والتوزيع الموسيقي وتقنيات مبهرة في الديكور والجرافيك، وتتناول الأحداث شخصية شحاتة المحتال الفقير خفيف الظل الذي تقوده مفارقات غير متوقعة هو وابنته الوحيدة من السجن إلى قصري الوزير والخليفة ليجد نفسه طرفًا في مؤامرات وقصص حب وخيانة مثيرة.