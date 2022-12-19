التشكيل الرسمي لمباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية في الدوري الممتاز

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمباراة الداخلية التي ستنطلق في الثالثة الا ربع عصر اليوم باستاد القاهرة في افتتاح الأسبوع الثامن للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي ..

حراسة المرمى ..محمد بسام .

خط الدفاع ..محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري .

خط الوسط .. ميدو جابر – جاستيس أرثر - محمد متولي كناريا - عمرو قلاوة .

خط الهجوم ..أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عامر عامر وسيف تقا ومحمد ناصف ورجب عمران ومحمود زلاكة ومحمد توني وأحمد القرموطي ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن السكران .

كما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فر يقه للمباراة يتكون من ..

حراسة المرمي ..رضا السيد .

خط الدفاع ..أحمد سيد عبد النبي – الان كيامبادي – محمد نجيب – مؤمن عاطف .

خط الوسط .. سيرجي إيريك – شيميزي كليتشي – محمود طلعت – عبد العزيز سيد.

حط الهجوم ..سمير فكري – رشيد أحمد .

فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وثلاث هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام الزمالك والبنك الأهلي والمقاولون نجح الفريق في التعادل مع الإسماعيلي ثم الفوز على حرس الحدود أسوان.

ويحتل الداخلية المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل الفريق ثلاثة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع نقطتين من أخر 4 مباريات بالتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر وغزل المحلة .

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده وائل شعبان وأحمد بكر ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وهاني العراقي مساعد حكم فيديو .