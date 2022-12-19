الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفالية مدارس التربية الخاصة بمشاركة 150 طالبًا من ذوي الهمم

الاحتفال
الاحتفال

 شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاحتفال الذى نظمته مديرية التربية والتعليم أمام ديوان عام المحافظة، وجاء فى إطار الفعاليات المتواصلة للإحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم. 

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، وأيضاً عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة. 

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وذلك بمشاركة 150 طالب وطالبة من ذوي الهمم (القادرون باختلاف) من 5 مدارس هي مدارس النور للمكفوفين، والأمل للصم الإبتدائية، والتربية الفكرية بأسوان، والأمل للصم الثانوية، والشهيد عقيل للتربية الفكرية بكوم أمبو. 

قاموا بتقديم فقرات فنية غنائية واستعراضية متنوعة استهلت بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وسط تفاعل وتشجيع وترديد المواطنين تعميقًا لقيم الولاء والانتماء ثم تم تقديم بعض الفقرات الفنية للطلاب من ذوي الهمم من طلاب مدرسة النور للمكفوفين ، مع إلقاء شعر حماسي للطالبة ملك محمد من مدرسة الأمل للصم الإبتدائية بعنوان " لغتي العربية " ، بجانب قيام طلاب المدرسة بتقديم فقرة غنائية راقصة بعنوان " شكراً " ثم قام طلاب مدرسة التربية الفكرية بتقديم فقرة فنية من الفلكلور النوبى، لتختتم الفقرات أغنية استعراضية بعنوان " ناويين " لطلاب مدرسة الأمل للصم الثانوية. 

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وعلى هامش حضوره للفاعليات أشاد محافظ أسوان بالأداء المبهر لهؤلاء الطلاب والطالبات الموهوبين من ذوى الهمم ، بالإضافة إلى تميز الأنشطة التي تم تنظيمها على مدارس شهر ديسمبر لخلق روح الإبداع وإظهار مهارتهم ومواهبهم الفنية والثقافية، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة الدعم والإهتمام بذوى الهمم تحرص المحافظة على إنشاء الرامبات والفتحات طبقاً للكود المصرى فى مختلف المشروعات المنفذة بالشوارع والميادين ، ليتواكب ذلك مع تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة ، بالإضافة إلى الإتاحة فى مجالات التعليم والصحة والجامعة ، وأيضاً في مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول على كافة حقوقهم. 

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 ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن هذا الإحتفال يساهم فى زيادة الوعى بقضايا ذوي القدرات الخاصة ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة الهامة. 

ووجه الشكر لمحافظ أسوان على مشاركته في الاحتفال ودعمه المتواصل للطلاب والطالبات من ذوى الهمم تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الجد والإجتهاد والتميز في مختلف الأنشطة ، ليزامن ذلك مع تنظيم العديد من الفاعليات بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم على مستوى ألـ 5 إدارات تعليمية شارك فيها 1420 طالب وطالبة موزعين على 21 مدرسة تابعة لإدارة التربية الخاصة ، بالإضافة إلى 2000 طالب وطالبة بمدارس الدمج في كافة المراحل التعليمية. 

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أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القادرون بإختلاف القدرات الخاصة المشروعات المنفذة المشروعات النور للمكفوفين الوعي المجتمعي ذوي الهمم احتفال

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