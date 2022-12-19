الأهلى يعلن توقيع غرامة مالية على محمد مجدى افشه

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، توقيع غرامة مالية على محمد مجدى أفشة لاعب وسط الفريق وفقًا للائحة المعمول بها فى الفريق.

وأعلن النادى الاهلى رسميًا عن توقيع عقوبة على اللاعب، لما بدر منه خلال مباراة الأهلى وفيوتشر في الجولة السابعة بمسابقة الدورى، وقيامه بالتصدي لضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق قبل نهاية المباراة، رغم أنه ليس منوط به تسديد ركلات الجزاء في حضور على معلول وعمرو السولية.

على جانب آخر انتظم المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قد أعلن غياب اللاعب عن مباراة فيوتشر الأخيرة؛ بسبب آلام في العضلة الخلفية.

واستأنف الفريق تدريباته أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها ، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فاركو والمحدد لها فى الخامسة من مساء غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.