الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يعلن توقيع غرامة مالية على محمد مجدى افشه

أفشه
أفشه

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، توقيع غرامة مالية على محمد مجدى أفشة لاعب وسط الفريق وفقًا للائحة المعمول بها فى الفريق.

وأعلن النادى الاهلى رسميًا عن توقيع عقوبة على اللاعب، لما بدر منه خلال مباراة الأهلى وفيوتشر في الجولة السابعة بمسابقة الدورى، وقيامه بالتصدي لضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق قبل نهاية المباراة، رغم أنه ليس منوط به تسديد ركلات الجزاء في حضور على معلول وعمرو السولية.

على جانب آخر انتظم المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قد أعلن غياب اللاعب عن مباراة فيوتشر الأخيرة؛ بسبب آلام في العضلة الخلفية.

واستأنف الفريق تدريباته أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بعد  الراحة التي حصل عليها ، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فاركو والمحدد لها فى الخامسة من  مساء غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

الاهلى يعاقب مجدى افشه عقوبات مالية على محمد مجدى افشه الاهلى مباراة الأهلي وفيوتشر الدوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

أول تعليق من مبابى بعد خسارة فرنسا نهائى كأس العالم 2022

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

«المشروع النووى بالضبعة».. حلم يتحقق على أرض الواقع

يعلن بدء التشغيل التجريبي لرافع الصرف الصحي بمشروع دار مصر في العبور

محمود محيى الدين: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب حلولًا علمية قابلة للتطبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو