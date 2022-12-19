الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شيكابالا «تريند» في نهائي كأس العالم 2022.. ما القصة؟

شيكابالا
شيكابالا

برز اسم قائد نادي الزمالك محمود عبدالرازق «شيكابالا» في نهائي كأس العالم 2022، إذ حاول محبو القلعة البيضاء ربط رقصته الشهيرة بلحظة رفع أسطورة الأرجنتين ميسي كأس العالم في مقارنة عدها كثيرون غير منطقية.

ومن خلال منشورات رواد السوشيال ميديا تم تشبيه رقصة "ميسي" وهو يتسلم كأس العالم، برقصة شيكابالا الشهيرة بعد تسلمه درع وكأس الدوري، وهي حركة يتمايلا فيها يمينا ويسارا خلال مرورهما أمام باقي الفريق.

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وبين مؤيد ومعارض، كانت تلك هي الحالة المسيطرة على عقول بعض مشجعي نادي الزمالك، بوجود حبل سري يربط بين كلا اللاعبين، وبين حالة ميسي المتعثر في الحصول على كأس العالم، وتعثر الزمالك أيضا وشيكابالا تحديدا.

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كيف احتفل شيكابالا بفوز ميسي؟

يجدر الإشارة هنا، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، شارك بمقطع فيديو جديد، عبر من خلاله عن سعادته بفوز الأرجنتين، على فريق فرنسا، بلقب كأس العالم 2022.

وظهر شيكابالا من خلال المقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، رفقة أسرته، فرحين بشدة بفوز الأرجنتين وميسي باللقب، حيث خر ساجدا عقب تتويج الأرجنتين، وظل يردد "أرجنتينا.. أرجنتينا".

يذكر أن منتخب التانجو، حسم المباراة النهائية لكأس العالم، بركلات الترجيح في مباراة مثيرة، عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

شيكابالا ميسى رقصة الكأس حبل سري السوشيال ميديا تريند نهائي كأس العام 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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