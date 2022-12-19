الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس مهرجان التحطيب: اللعبة فرعونية واكتشافها من خلال نقوش المعابد (فيديو)

الفنان أحمد الشافعي
الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان التحطيب

كشف الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر، تفاصيل الدورة 12 لمهرجان التحطيب في ساحة "أبو الحجاج " الأقصري، مؤكدا أن مهرجان التحطيب أسسه المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعي واختار محافظة الأقصر، وبخاصة ساحة أبو الحجاج لأنها الساحة الأشهر هناك، ولأن اللعبة تقدم في الساحات والموالد بصعيد مصر.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ساحة أبو الحجاج لصيقة بمعبد الأقصر، وتوارث المصريون اللعبة منذ عهد الفراعنة وتم اكتشافها من خلال النقوش الفرعونية على المعابد، وبالتالي فقد تم العمل على تقديم المهرجان بهويته وشخصيته وطبيعته كما يقدم كل محافظات الصعيد. 

وأوضح أن اللعبة مرتبطة بالأثر والساحة طول الوقت، لذلك فإن كل محافظات الصعيد فيها لعبة التحطيب ومليئة بكم كبير من الآثار الفرعونية وتعد الأقصر هي المحافظة الأشهر والأكبر والتي بها أكبر نسبة آثار فرعونية في مصر والعالم، لافتا إلى أن المهرجان يقام في شهر ديسمبر ويتزامن مع تعامد الشمس على معبد الكرنك.

وتابع: “يشارك فيه فرق فنون شعبية يزداد عددها كل عام، كما أن كل فرق العصا في الصعيد مشاركة، مثل بني سويف والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، بواقع 10 فرق، ويشارك لأول مرة فرقة الشرقية للفنون الشعبية”، مرددا: "عاملين حالة فنية خاصة بالافتتاح والختام، لأن الشرقية أقرب لوجه قبلي أكثر"، مؤكدا أن المهرجان مستمر على مدار 5 أيام.

رئيس مهرجان التحطيب الأقصر الدورة 12 لمهرجان التحطيب الفراعنة النقوش الفرعونية المعابد

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وائل لطفي

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