الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إدارة التحرير... الأردنية سماح جرار تحصد لقب ملكة جمال العرب 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

توجت الأردنية سماح جرار بلقب ملكة جمال العرب missarabworld 2022 في المسابقة التي أقيمت برئاسة الدكتورة حنان نصر رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا، وشاركت فيها 13 دولة عربية وحصدت المغربية ياسمين زرهان ملكة جمال العرب للسلام.

كما حصدت المتسابقة من سلطنة عمان حليمة البلوشي لقب ملكة جمال العرب للسياحة بينما السورية نور راضي حصدت لقب الوصيفة الأولى، والإماراتية مريم محمد الوصيفة الثانية، والجزائرية رانية شتوح حصدت لقب الوصيفة الثالثة، والعراقية ياسمين داريا فازت بلقب الوصيفة الرابعة.

من جانبها قالت الدكتورة حنان نصر رئيس المسابقة، إن اختيار المتسابقات يقوم على عدة أسس أهمها التعليم الجامعي والإلمام بالمعلومات العامة والثقافة والحضور بشكل مواظب، والرغبة في العمل الاجتماعي التنموي ووجود مشروع يخدم المجتمع تسعى لتنفيذه وهذه الشروط لا تختلف من دولة إلى أخرى ويتم تطبيقها على جميع الاختيارات في جميع الدول، ليتم اختيار الأفضل من المتقدمات للمسابقة.

وأضافت رئيس المسابقة أنها تسعى من خلال مهرجان السياحة العربية بكل فاعلياته من مسابقات ومعارض وليالي عربية للدول المشاركة إلى تنشيط السياحة على مصر ودعم العلاقات الثقافية والسياحية بين البلدان العربية الشقيقة.

وأشارت إلى أن الكاستينج تمت إقامته في أوروبا ولكن التتويج في مصر كان أساسي لدعم مصر سياحيا وهو هدف المسابقة وقد قام بالغناء محمد عباس والمطربة ايمان عبد العزيز وسلمي عادل من مصر، ومن المغرب نعيمه سيوري.

وشاركت من مصر كلًا من وكشفت رئيس مهرجان «ملكة جمال العرب» عن المتقدمات للمسابقة من مصر، وهن: «بسنت عدلي 24 سنة خريجة كلية إعلام وتعمل مذيعة، وملك غريب 19 سنة تدرس إخراج وتعمل موديل، وأية طارق 22 سنة تدرس إعلام بالأكاديمية الدولية للإعلام، وأمنية مصطفى 25 سنة كلية آداب قسم علم نفس، ونانسي 26 سنة ماجيستير إعلام وتعمل مذيعة، وأماني أحمد 29 سنة بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، مارينا خيري 25 سنة خريجة إعلام جامعة فورس، نرمين عز الدين 29 سنة خريجة سياحة وفنادق جامعة أكتوبر، شروق وائل 20 سنة تدرس إعلام، رهف البنا 25 سنة ليسانس حقوق وتعمل موديل، منة الله رجب 29 سنة أداب إنجليزي جامعة القاهرة، مريم محمد 29 سنة كلية الحقوق جامعة عين شمس، خيرية محمد بكالوريوس صيدلة جامعة عين شمس، خلود حلمي إدارة أعمال الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام».

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الأردنية سماح جرار لقب ملكة جمال العرب missarabworld ملكة جمال العرب missarabworld 2022 المغربية ياسمين زرهان مهرجان السياحة العربية ملكة جمال العرب للسياحة

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