الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يعلن مقتل 3 شرطيين أثناء مداهمة المشتبه بقتل الدلابيح

الاردن
الاردن

أعلن الأردن، اليوم، عن مقتل وإصابة 8 من أفراد الأمن أثناء مداهمة للمشتبه به في مقتل العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان.

وقالت  مديرية الأمن العام الأردنية في بيان، بأن 3 من عناصر الأمن قتلوا، وأصيب 5 آخرون خلال مداهمة مشتبه به بمقتل "الدلابيح".

وأوضحت مديرية الأمن العام، إلى مقتل المشتبه به، الذي وصفته بأنه من حملة الفكر التكفيري، بالإضافة إلى ضبط 8 أشخاص آخرين، وقال الأمن العام إن التحقيقات جارية، وأنه سيصار إلى الكشف عن التفاصيل لاحقا.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية، قد نعت العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، يوم الخميس الماضي، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.

وشارك الآلاف من الأردنيين وسط صدمة كبيرة بتشييع جثمان الدلابيح، كما قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير الحسن ورئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس الديوان الملكي واجب العزاء.

والجمعة الماضية ، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن جريمة قتل "الدلابيح" لن تمر بدون عقاب والأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها لضبط الجاني في أسرع وقت.

الأردن الدلابيح الفكر التكفيري منطقة الحسينية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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