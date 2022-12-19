الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 لمواليد الأبراج النارية

أبراج
أبراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي:

برج الحمل

مهنياً: تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، فتجد نفسك أمام نجاحات واستحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية.
عاطفياً: قد يصعب عليك التعامل مع شؤون عاطفية تتنافر مع أوضاعك الشخصية، لكنك تتوصل إلى التعامل معها كما يجب.
صحياً: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشعور بالراحة في محيطك

برج الأسد

مهنياً: يزوّدك هذا اليوم القدرة على خوض المنافسات والامتحانات بنجاح ومهارة، والانطلاق نحو أفق جديد في المجال المهني.
عاطفياً: مشروع سفر مع الشريك بغية استعادة أجمل ذكريات الماضي وتجديد المشاعر والحب وشهر العسل. 
صحياً: تتعدّد الاهتمامات والأنشطة والمشاريع الترفيهية بغية الترويح عن النفس.

برج القوس

مهنياً: من الممكن أن تبيع عقاراً أو تفكّر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الأثناء بغية توسيع مشاريع العمل.
عاطفياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريك، ما يسهل عليك تحقيق علاقة ناجحة جداً.
صحياً: تستمد من ثقتك بنفسك طاقة كبيرة وقدرة على التصدي لتحديات الحياة اليومية.

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأحد 18 ديسمبر 2022


صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

 

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 ديسمبر 2022

خبيرة ابراج عالمة فلك حظك اليوم أبراج نارية برج الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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