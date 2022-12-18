غدًا.. نانسي عجرم تطرح أحدث أعمالها الغنائية «يا عيد»

انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان “يا عيد”.

ومن المقرر أن تطرح نانسي عجرم أغنية “يا عيد” مساء غد الأثنين عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت نانسي عجرم في أغنية “يا عيد” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن سليم عساف، وتوزيع باسم رزق، وميكساج وماستر مهندس الصوت جان بيار .

آخر أعمال نانسي عجرم الغنائية

وطرحت اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا عدد من الأغنيات المنفردة ومنها كل من أغنية "علشانك"، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدي جي العالمي مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد.

وتصدرت اللبنانية نانسي عجرم الفترة الماضية محرك البحث العالمي جوجل، بعد ظهورها في أحد الفيديوهات التي ظهرت من خلالها برفقة ابنتها الصغيرة “ليا”.

نانسي بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

وشبه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ليا” بوالدتها، وعلق البعض: "تشبه نانسي الجميلة.. بينكم شبه فظيع.. ما أجملكم نانسي وليا..محلاكم"، واستطاعت "ليا" ابنة نانسي عجرم خطف أنظار الجماهير بجمالها، حيث عبر رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بها وبجمالها.

وولدت فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.