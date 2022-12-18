الباز ناعيًا محمد الأمين: «نرجو من الله أن ينعمه بفضله على كثير مما قدم»

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، رجل الأعمال محمد الأمين، متقدما بخالص العزاء لأسرته.

وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "أحب أن أتقدم بخالص العزاء لأسرة رجل الأعمال محمد الأمين، وباسمي وباسم شبكة قناة النهار ورئيس مجلس إدارتها علاء الكحكي وجميع العاملين فيها نتقدم بالعزاء لأسرته، وندعو له بالرحمة ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينعمه بفضله وخير الجزاء على كثير مما قدم، ويعرفه الكثيرون عن محمد الأمين، البقاء لله، وهذا العزاء ليس لأسرته فقط، لكن لكل من عرفه عن قرب، ولكل من شهد على الخير الذي فعله خلال السنوات الماضية".

وتوفيَّ اليوم الأحد رجل الأعمال محمد الأمين متأثرًا بمضاعفات مرضه بسرطان الرئة.