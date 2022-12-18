أشرف العربي: لولا الاستقرار السياسي والأمني لواجهنا سيناريو كارثي

قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وزير التخطيط السابق، إن الأزمة الروسية الأوكرانية خلقت نوعًا من حالة اللايقين، وكلما ارتفع درجة اللايقين قلت قدرتك على التنبؤ بماذا سيحدث غدا، خاصة لأسعار الطاقة، والأمن الغذائي.

أضاف خلال لقائه مع د. محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الاستقرار السياسي والأمني ضرورين لمواجهة الأزمات، كما أنه لا تنمية ولا نمو ولا تحسن بدون الاستقرار السياسي والأمني، لافتًا إلى أن الفترة من 2011 حتى 2013، كانت فترة عدم استقرار سياسي وأمني.

وأشار إلى أن عودة الاستقرار مكّن مصر من عمل إصلاح اقتصادي، وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات أصبح أقوى:"لو مصر لم تنعم باستقرار أمني وسياسي، واستقرار مالي ونقدي، وجاءت جائحة كورونا، كنا سنواجه سيناريو كارثي".