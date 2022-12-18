في اليوم الدولي للمهاجرين.. ارتفاع معدلات الهجرة حول العالم لأسباب مختلفة

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع عدد المهاجرين إلى بلد آخر غير موطنهم لأسباب مختلفة إلى 281 مليونًا، أي أن ٣.٦% من سكان العالم.

وأكد تقرير الهجرة العالمية لعام 2022 (IOM) لمنظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة، أن هناك 281 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2020، وهناك 135 مليون من السكان المهاجرين، والتي زادت بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، هم من النساء و146 مليون من الرجال.

وأشار التقرير إلى أنه في جميع أنحاء العالم ، تم تسجيل 84 مليون مهاجر في عام 1970 و 153 مليونًا في عام 1990 ، بينما تضاعف عدد المهاجرين الدوليين أكثر من ثلاثة أضعاف في الخمسين عامًا الماضية.

أسباب الهجرة

وقال التقرير: "إن الغالبية العظمى من الناس تلجأ إلى الهجرة الدولية لأسباب تتعلق بالعمل والأسرة والتعليم".

ويضطر بعض هؤلاء إلى ترك أوطانهم بسبب النزاعات والاضطهاد والكوارث الطبيعية، وبعضهم بسبب أحداث مأساوية مختلفة.

الدول الأكثر استقبالاً للمهاجرين

ويعيش المهاجرون في الغالب في أوروبا (87 مليون) وآسيا (86 مليون). هاتان المنطقتان هي موطن لـ 61% من المهاجرين في العالم.

هذه المناطق تليها أمريكا الشمالية بنسبة 20.9 % من المهاجرين العالميين وأفريقيا بنسبة 9%.

وأضاف التقرير أن عدد المهاجرين تضاعف في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، من حوالي 7 ملايين إلى 15 مليونًا ، حيث أصبحت المنطقة التي بها أعلى معدل نمو للمهاجرين الدوليين.

بينما يعيش 9 ملايين مهاجر دولي في أوقيانوسيا ، فإن أولئك الموجودين في هذه القارة يشكلون حوالي 3.3٪ من إجمالي المهاجرين.

العمال المهاجرين الذكور أكثر من الإناث

كان هناك ما يقرب من 169 مليون عامل مهاجر في جميع أنحاء العالم في عام 2019 ، وهو ما يمثل حوالي ثلثي (62 في المائة) المهاجرين العالميين. 78٪ من المهاجرين حول العالم هم في سن العمل (15-64 سنة).

بالإضافة إلى ذلك ، فاق عدد العمال المهاجرين الذكور ، والذي بلغ 98.9 مليون عام 2019 ، المهاجرات (70.1 مليون).

من ناحية أخرى ، يعيش 67 في المائة (113.9 مليون شخص) من العمال المهاجرين في البلدان ذات الدخل المرتفع ، بينما يعيش 49 مليون (29 في المائة) من العمال المهاجرين في البلدان المتوسطة الدخل و 6.1 مليون عامل (3.6 في المائة) يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل. الدول.

وشهدت البلدان المرتفعة الدخل انخفاضًا طفيفًا في عدد العمال المهاجرين (من 74.7٪ إلى 67.4٪) في 2013-2019 ، وسجلت أعلى زيادة في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى (من 11.7٪ إلى 19.5٪).

اللاجئين حول العالم.

ووفقًا لأحدث البيانات ، يعيش 89.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في ظروف نازحة بحلول نهاية عام 2020.

ومن بين هؤلاء ، هناك 26.4 مليون لاجئ ، و 4.1 مليون طالب لجوء ، و 3.9 مليون فنزويلي نازح ، و 55 مليون نازح داخليًا.

يعيش معظم النازحين بسبب الصراع والعنف في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء.

بالإضافة إلى ذلك ، بحلول نهاية عام 2020 ، من المقدر أن يكون عدد النازحين داخليًا أعلى من أي وقت مضى.

يوجد 26.4 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2020. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من تباطؤ معدل النمو السنوي للاجئين منذ عام 2012 ، لا يزال عدد اللاجئين عند مستوى قياسي.



ويحتفل العالم في ١٨ ديسمبر باليوم الدولي للمهاجرين، الذي أعلنته الأمم المتحدة.