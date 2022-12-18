بعد الفوز بكأس العالم.. الباز: يد الله كانت مع الأرجنتين وميسى

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، منتخب الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم على حساب فرنسا، مشيرا إلى أن يد الله كانت مع ميسي اليوم في هذه المباراة.

أضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مونديال الدوحة لابد أن تشهد له بالنجاح على مستوى التنظيم والأداء، منوها بأن الناس المهتمة بالكرة يستطيعون المقارنة بين تنظيم كأس العالم في السنوات الماضية، وبين تنظيم قطر.

وتابع: "كرة القدم أثبتت أنها تتجاوز فكرة الانتماءات الوطنية، فالعالم كله النهاردة فريق يشجع فرنسا والآخر الأرجنتين، وناس كتير كانت تميل إلى فرنسا وتتمنى لفرنسا الفوز، لكن الناس اللى كانت بتميل للأجنتين بداعي عاطفي، لأن الجميع شاهد بكاء رونالدو وتأثر بتحطم أسطورة كبيرة بهذا الحجم، ولم يرغب هذا الفريق بهزيمة ميسي هو الآخر".

ولفت محمد الباز إلى أن أداء ميسي تشعر أن فيه "مس شيطاني"، منوهًا أن ميسي يقوم بأشياء عجيبة في كرة القدم، وتتويجه اليوم بكأس العالم هو أفضل تتويج لمسيرة ميسي في كرة القدم.