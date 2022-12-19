الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2022 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية والتي تشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار التداول، ووفقًا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار فعل العرض والطلب على العملات الأجنبية، ومدى احتياج السوق المصري لها في التعاملات التجارية و عمليات البيع و الشراء.

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2022

تحدث كافة البنوك المصرية أسعار الصرف لكافة العملات الأجنبية على رأسهم عملة الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لحالة العرض والطلب والتي تتحكم في الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، وإليكم سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية:

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.63 جنيه للشراء و 24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 24.61 جنيه للشراء و 24.66 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي قدر الدولار بنحو 24.65 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

في بنك مصر وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 24.61 جنيه للشراء و 24.66 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار نحو 24.67 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي.. أسعار العملات


في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 24.69 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 24.62 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 24.69 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

في بنك الاسكان والتعمير سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 24.67 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي.. أسعار العملات

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

في بنك إتش بي سي وصل الدولار إلى 24.62 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

في البنك المصري الكويتي سجل الدولار نحو 24.69 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 24.67 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

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