أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

يتساءل المواطنون عن أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، وذلك عقب ارتفاع أسعاره وكسر حاجز الـ 25 ألف جنيه للطن خلال الأيام الماضية، وذلك من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية لتجار الجملة، دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين والتعتيل التي تضاف إلى التكلفة النهائية للمواطنين.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

وتتغير أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 بفعل الاضطرابات التي تشهدها العملات الأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة ومدى تأثيرها على التصنيع وتوفير مواد الخام المستوردة من الخارج المستخدمة في المدخلات والتصنيع و الدستور يستعرض أسعار الحديد التسليح في الأسواق المصرية.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 25,700 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 26,100 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 26,050 جنيهًا.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 26,050 جنيها.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 25,650 جنيها.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 24,700 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 25,550 جنيها.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 25,550 جنيها.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 25,650 جنيها.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 25,550 جنيها.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 25,550 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1720 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1680 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1660 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1710 جنيهات.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1550 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1660 جنيها.

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