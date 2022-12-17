أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 17 /12 /2022 فى مصر

مع الزيادة الجديدة لأسعار الحديد شهدت أسواق مواد البناء حالة من ارتفاع الأسعار مع بداية الساعات الصباحية الأولى وكثر التساؤل حول معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 17 /12 /2022 في مصر عبر المحرك العالمي للبحث "جوجل".

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 17 /12 /2022 في مصر

يعرض “الدستور” في هذا التقرير أسعار مواد البناء المتمثلة في الحديد والأسمنت اليوم السبت 17 ديسمبر 2022.

وأعلنت كافة مصانع حديد التسليح المحلية سعر بيع منتجاتها في شهر ديسمبر الحالي بمتوسط زيادة قيمة 1200 جنيه في الطن الواحد مدفوعًا بقرار التعويم الذي قد أصدره البنك المركزي وصعود سعر صرف العملات الأجنبية اليوم السبت مقابل الجنيه.

أسعار الحديد اليوم السبت

سعر حديد عز اليوم السبت مسجلة بمبلغ 20450 جنيهًا للطن الواحد تسليم أرض المصنع

وسجلت اليوم السبت أسعار منتجات السويس للصلب بقيمة 20350 جنيهًا

وسجلت منتجات بشاي للصلب بمبلغ 21205 جنيهًا للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم السبت شهر ديسمبر

وسجل حديد الجيوشي للصلب اليوم السبت 20300 جنيهًا

وسجل حديد المصريين اليوم السبت سعر 20350 جنيهًا للطن الواحد تسليم أرض المصنع

حديد الجارحى اليوم السبت 17- 12- 2022 بسعر 21100 جنيهًا للطن

فيما سجل سعر حديد المراكبي اليوم السبت بمبلغ 20330 جنيها للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 يسجل 1620 جنيهًا للطن

طن أسمنت وادي النيل اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 يصل سعره إلى 1610 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي 1720 جنيهًا اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 للطن الواحد

سعر أسمنت العربية المسلح اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 عند 1650 جنيهًا

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 إلى 1528 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 عند 1650 جنيهًا للطن

سعر «الأسمنت الأبيض العادة» اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 عند 2.600 جنيه للطن

وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 - 3100 جنيه للطن

فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 للأسمنت الأبيض 3000 جنيه.