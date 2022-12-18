تشكيل لجنة عليا.. ما السلع التي سيتم تحديد أسعارها؟

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن دور الغرف التجارية في اللجنة العليا المشكلة لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية هو دور استرشادي، والقرار يعود للحكومة، لافتًا إلى أن السلع التي سيتم تحديد سعر لها هي السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والألبان.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أفضل شئ هو أن تجبر الدولة المُنتج على وضع السعر على السلعة، مثل تاريخ الصلاحية.

أشار إلى أن هناك بعض السلع مبالغ في أسعارها بالأسواق، وعلى التجار الالتزام بالأسعار التي ستحددها اللجنة العليا المُشكّلة من وزارة التموين.

وأوضح أن السلعة مستويات وهو يجعل هناك حدودًا لوضع الحد الأعلى والأدنى للسلعة حسب قيمتها، وجودتها.