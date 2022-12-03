السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التموين» تنصح بالتريث قبل شراء الذهب: نحن فى ذروة ارتفاع الأسعار

الذهب
الذهب

نصح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، المواطنين بالتريث قبل شراء الذهب، مشيرًا إلى أن هذه الأيام تشهد ذروة ارتفاع أسعاره.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مع دخول الذهب البورصة السلعية هيحصل ضبط أسعار الذهب، الأسعار هتكون أهدى"، لافتًا إلى أن الذهب يدخل البورصة السلعية قبل نهاية العام.

 

وأردف: "نحن نشهد أقصى ارتفاعات بسبب وجود إقبال محترم على السبائك من عموم المواطنين".

وأكد أنه لا علاقة لارتفاع سعر الذهب بارتفاع سعر الدولار، حيث إن الذهب سلعة محلية ممنوع استيرادها، مردفًا: "الذهب ينخفض عالميًا ويرتفع في مصر، نظرًا لأنه لا يوجد استيراد للذهب، لو عاد استيراد الذهب سيتحدد بالسعر العالمي، وقيمة العملات المحلية أمام سلة العملات".

 

وأشار إلى أن السبب الأساسي في ارتفاع الذهب هو العرض والطلب، وليس ارتفاع سعر الدولار.

 

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1595 جنيهًا، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 وصل 1367، وعيار 24 وصل 1823 جنيهًا.

 

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