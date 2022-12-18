غدًا.. حفل توقيع ومناقشة «أثر الفراشة» بالمعهد العالي للسينما

ينظم المعهد العالى للسينما حفل توقيع ومناقشة كتاب (أثر الفراشة) سيرة حياة أبية فريد أول مدير تصوير في السينما المصرية للكاتبة عزة إبراهيم، وذلك في الساعة 12 ظهرًا غدًا الإثنين الموافق 19 ديمسبر الجاري بمقر المعهد العالي للسينما – المبنى الجديد.

يأتي ذلك بحضور رئيسة الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة، وعميد المعهد الدكتور محسن التوني، والشاعر الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، ونجل المرحومة مدير التصوير شريف شيمي ورفيق رحلتها وعمرها مدير التصوير سعيد شيمي، ونخبة من زملائها ومحبيها.

ويتناول الكتاب سيرة الفنانة "أبية إبراهيم" أول مدير تصوير في السينما المصرية ، كما تقول سجلات المعهد العالي للسينما والتي تخرجت في الدفعات الأولى للمعهد؛ وتحديداً دفعة 1971 قسم تصوير، والتي تركت ورائها سلسلة حافلة من الأعمال السينمائية الروائية والتسجيلية حتى رحيلها عام 1982 عن عمر يناهز الـ 34 عامًا.

صورت أبية فريد العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية قبل أن ترحل في العام 1982 في سن الرابعة والثلاثين من عمرها، وتحولت جنازتها إلى مشهد أقرب لمشاهد الأعمال السينمائية التي قامت بتصوريها حيث حمل طلابها في معهد السينما نعشها، وهي زوجة مدير التصوير سعيد شيمي، وأم مدير التصوير شريف شيمي.

الفيلم الوحيد الذي قامت بالتمثيل فيه هو فيلم "البطيخة" والذي عرض عام 1972، أما أبرز أفلامها الروائية والتسجيلية التي قامت بتصويرها هي: "سيقان في الوحل، مين يقدر على عزيزة، شمس وضباب، الندم، القضية المشهورة، شلة الأنس"؛ وغيرها من الأعمال.

جدير بالإشارة إلى أن كتاب “أثر الفرشة.. سيرة حياة أبيه فريد الزغبي” أول مدير تصوير في السينما المصرية ، للكاتبة عزة إبراهيم سيوزع على طلاب المعهد العالي للسينما.