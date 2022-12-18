24 ديسمبر.. الحكم على المطرب حسن شاكوش بتهمة الغناء دون ترخيص

حجزت محكمة جنح النزهة المنعقدة بالعباسية، حكمها على المطرب حسن شاكوش، لاتهامه بالغناء بدون ترخيص أو مصنف فني داخل "كافيه" بمنطقة مصر الجديدة، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

وتم الإعلان عن حفلة تجمع بين جوهرة وحسن شاكوش في ملهى ليلي بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور تحرر جنح مباشرة للفنان لعدم حمله أي ترخيص أو مصنف فني خاص به نهائيا.

وفي سياق متصل، كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المطرب حسن شاكوش وتشميع الكافيه الخاص به بسبب عدم حصوله على التراخيص اللازمة لافتتاح المكان.

وعثرت الأجهزة الأمنية على عدد كبير من "الشيشة" وتم ضبطها، بالاضافه لوجود تجمعات كبيرة بين الشباب والفتيات الذين حضروا حفل الافتتاح، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.