«الباز» يناقش كتابه «ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين» بدار علوم جامعة القاهرة غدًا

تشهد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، حفل مناقشة كتاب "ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين" للدكتور محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والصادر عن مؤسسة بتانة الثقافية، بحضور الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، بقاعة أحمد زكي يماني بالكلية.

وعن الكتاب قال الدكتور محمد الباز: "في محبة مولانا ياسين التهامي.. هذا كتاب خاص جدًا بالنسبة لي وحالة خاصة جدًا أعتز بها".

يتحدث "الباز" في كتابه الجديد عن حياة المنشد الشيخ ياسين التهامي، من خلال حوارات مطولة على مدار عامين ونصف، وتأثيره في أجيال المنشدين الجديدة، وكذلك علاقة الإنشاد بعوالم شيوخ الصوفية الكبار، وتأثير الشيخ ياسين التهامي على الإنشاد الديني وفن المديح، كما يتناول أسرارًا عن كواليس الشيخ ياسين في عالم المدح، وأحداث مهمة من حياة عميد المنشدين من البدايات وحتى الآن، وسر وصول الشيخ ياسين التهامي إلى القمة في عالم الإنشاد الديني، وأسرارا عن الصوفيين، وتعاملهم معه.

يذكر أن الكاتب الصحفي والإعلامى الدكتور محمد الباز، صدر له 70 كتابا أبرزها "التركة الملعونة.. كتاب الأسرار" 2019، والذي يكشف فيه عن تفاصيل أزمة الإعلام منذ بدايتها وحتى لحظتنا الراهنة، واضعًا يده على مواطن الخلل والإجراءات الممكنة للعلاج.

فضلا عن "إسلاميات كاتب مسيحي، وملوك وصعاليك، وحدائق المتعة، والعقرب السام ، ورهبان وقتلة، والتجسس على الأقباط.. الكنيسة في قبضة أمن الدولة، وحدائق الجنس.. فنون الجنس عند العرب، محاكمة الشعراوي، أيام مرسى، مذكرات هيكل، موسوعة المضللون"، وغيرها.

وكذلك كتاب "هيكل والإخوان" والذي يعد ضمن مشروع كبير يسعى فيه الدكتور محمد الباز إلى إعادة اكتشاف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عبر زيارات ودية إلى عالمه الكبير وفى الكتاب وقائع وأسرار تنشر للمرة الأولى ولا يعرفها الكثيرون في قصة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل مع جماعة الإخوان.