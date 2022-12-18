المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين ابتزوا طفلًا بمقاطع مصورة في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لـ 3 متهمين، لاتهامهم بخطف طفل والتعدي عليه وتصويره وتهديده بنشر المقطع المصور حال عدم دفع مبالغ مالية لهم، وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14214 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1332 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "مهند إ إ"، 21 سنة، مبلط سيراميك، و"محمد م ع"، 22 سنة، سائق ميكروباص، و"عبد الرحمن إ إ"، 23 سنة، مبلط سيراميك، بدائرة مركز طوخ، خطفوا الطفل المجني عليه "يوسف. س".

وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه إبان تواجده برفقة المتهمين الأول والثاني، بمركبة آلية بأن أشهر الثاني بوجهه السلاح الأبيض تالي الوصف، مهدداً إياه بالإيذاء فتمكنا من بث الرعب فى نفسه واقصائه عن أعين ذويه بشقة سكنية، حال تواجد المتهم الثالث.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وأنهم في ذات الزمان والمكان تعدوا على الطفل المجني عليه وذلك بأنهم وعقب إتمام جريمتهم محل الاتهام السابق، استغلوا تواجده تحت قبضتهم ونزعوا عنه ملابسه على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.

وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ارتكبوا الجريمتين محل الاتهامين فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن التقطوا له مقاطع مصورة دون موافقته منتهكين خصوصيته ، كما هددوا المجني عليه بنشر المقاطع المصورة محل الاتهام السابق لحمله على إعطائهم مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواة).