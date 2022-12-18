الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الليالى البيضاء».. رواية الأديب الروسي دوستويفسكي عن الحب الأول

دوستويفسكى
دوستويفسكى

الليالي البيضاء هي واحدة من روايات الكاتب الروسي الشهير دوستويفسكي، كما تعد واحدة من أشهر الروايات الرومانسية في الأدب العالمي. 

واستطاع دوستويفسكي بمهارته المعتادة فى الكتابة وفلسفته العميقة أن يرصد من خلالها ما يدور في النفس البشرية من ضعف، بفعل الحب وإثارة المشاعر وتعد قصة الصباح التي جاءت منفردة تكملة لقصة الليالي البيض حيث الأبطال ومحور القصة وإن كان هناك تغييرًا بسيطًا. 

تحكي قصة الليالي البيض عن شاب فقير وبائس يعيش وحيدًا في غرفة مستأجرة يخرج من مقر إقامته ليتجول فى شوارع بطرسبرج فلا يجد أحدًا، فكل رجالات المدينة نزحوا إلى الريف من أجل الاستجمام، ود لو كان معهم لكنه لا يملك بيتاً فى الريف ولا يعرف أحدًا هناك يمكنه أن يستضيفه.

وبينما هو يتنزه فى أحد الشوارع رأى فتاة تبكي تمنى أن يقترب منها فيسري عنها لتسري عنه وتزيل همومه، لكنه لم يجد مبررًا لذلك، فتركها وهم بالانصراف فتقدم نحو الفتاة شاب مخمور حاول أن يتحرش بها فركض صاحبنا نحوها فأبعد عنها المخمور وتجاذب معها أطراف الحديث.

وهنا يبدأ اختلاط المشاعر من قبل بطل القصة حيث يتعامل معها فى الليلة الاولى كصديقة فيحمل رسالتها إلى شخوص يعرفون هذا المحبوب. 

وفي الليلة الثانية يلتقون فى نفس المكان وتتحدث ماستنكا عن حبيبها الذي أخل بوعده وفي الليلة الثالثة يخبرها بحبه ويفصح لها عما يجيش فى صدره فتبكى ثم تقول له: إنك جدير بحبي لأنك شخص نبيل بينما كان حبيبى مخادعًا فيتفقا على أن يذهب معها ليخطبها من جدتها وبينما هما فى الطريق يأتي حبيبها فتنفلت من يد صاحبنا ثم تركض نحو حبيبها. 

الهدف من القصة 

ربما أراد دوستويفسكي أن يقول من قصته الليالي البيضاء ما قاله الشاعر العربي أبو تمام نقل فؤادك ما شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. 

دوستويفسكي من رواىع الأدب العالمى رواية الليالى البيض دوستويفسكى يسرى ابوالقاسم الدستور

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