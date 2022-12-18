الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية»: التصنيع المحلى المخرج لكل أزماتنا والتصدير الحل لجلب عملة صعبة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أكد فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية تحديث وتطوير البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، لأن الاقتصاد المصري في أحوج الأوقات لإقامة مشروعات صناعية حتى ننتج محليًا ما نستورده، مشددًا على ضرورة دعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وإعطائها حوافز لم يكن لها مثيل من قبل.

وأوضح رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن التصنيع المحلي هو المخرج لكل أزماتنا والتصدير هو الحل لجلب عملة صعبة في كل القطاعات الإنتاجية، كما يجب تشغيل المصانع المغلقة وعمل خطة مدروسة للتصنيع المحلي على كل المستويات وتحفيز الشباب للعمل والإنتاج عن طريق وضع تيسيرات لهم لفتح مشروع ورفع الضرائب عنها لحين الإنتاج والتصدير.

وأشار "عبدالجليل"، إلى أن هناك مبادرة رئاسية للوصول لـ100 مليار دولار تصدير، فضلًا عن المؤتمر الاقتصادى الذي عقد مؤخرًا، يجب تنفيذ التوصيات التي خرجت منها وبسرعة شديدة، والبحث عن حلول غير تقليدية لجلب استثمارات أجنبية، وهو ما شرعت فيه الدولة مؤخرًا عن طريق طرح بعض الحلول.

وشدد على أن منح صندوق النقد الدولي لمصر تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار، من شأنه أن يساهم فى عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة، فضلًا عن استقرار الجنيه والقضاء على السوق السوداء. 

إقامة مشروعات إقامة مشروع الاستثمارات الادوات الصحية الاقتصاد المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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